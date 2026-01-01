Чи очікувати магнітні бурі 16 липня: прогноз

У четвер, 16 липня 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає низькій геомагнітній активності.За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – зазначають у повідомленні.