Сім рослин, які допоможуть забути про ос: що варто посадити біля будинку





Про це повідомило видання



Однією з таких рослин є герань (пеларгонія). Вона вирізняється сильним характерним ароматом, який, за даними видання, оси переносять погано. Водночас герань доступна у різних ароматичних варіантах і може стати не лише природним захистом від комах, а й окрасою саду чи балкона.



Ще один природний помічник — лаванда. Її запах створює приємну атмосферу для людей, однак для ос він є небажаним. Саме тому рослину рекомендують висаджувати поруч із місцями відпочинку.



Відлякувати комах може й перцева м’ята. Її насичений ментоловий аромат допомагає зробити відкритий простір менш привабливим для ос. Крім того, листя м’яти можна використовувати для приготування домашніх лимонадів, коктейлів або чаю.



До переліку також входять чорнобривці. Ці квіти відомі не лише своїм яскравим цвітінням, а й специфічним запахом, який не подобається осам. Кілька горщиків із чорнобривцями біля садового столу можуть допомогти зменшити кількість небажаних комах, а сама рослина не потребує складного догляду.



Корисним у боротьбі з осами може бути й розмарин. Рослина містить ефірні олії, завдяки яким має інтенсивний аромат. У виданні зазначають, що поєднання розмарину з лавандою може забезпечити ще кращий ефект.



Неочікувано до списку потрапило й листя помідорів. Його характерний запах також вважають неприємним для ос. Тому кілька кущів томатів можуть не лише дати врожай, а й допомогти зробити сад менш привабливим для цих комах.



Завершує перелік меліса лікарська. Її м’ятно-лимонний аромат також не подобається осам. Щоб рослина виділяла більше ефірних олій, рекомендують злегка розім’яти листя або стебла. Після цього мелісу можна використати не лише для захисту від комах, а й додати до лимонаду або заварити як чай.

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