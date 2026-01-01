Історична подія: 36 років тому над Луцькрадою вперше замайорів синьо-жовтий стяг

Сьогодні, 15 липня, під час засідання виконавчого комітету член виконавчого комітетунагадав про історичну подію, яка відбулася 36 років тому, – над будівлею Луцької міської ради вперше було піднято український синьо-жовтий прапор.Про це повідомляє Луцька міська рада.«Ми були шостими в Україні! Хочу нагадати імена людей, завдяки яким усе це почалося:», – зазначив він.Історична подія відбулася 15 липня 1990 року під час чергової сесії Луцької міської ради. У Луцьку події розгорталися неймовірно драматично. На першій сесії у квітні депутати вирішили підняти прапор над Замком Любарта. А от голосування за встановлення стяга над самою міськрадою в липні комуністи спочатку провалили.Тоді під будівлею зібрався кількасотний розлючений натовп містян. Депутатам-демократам довелося буквально йти на переговори до кабінетів комуністичного керівництва й пояснювати: якщо вони не проголосують, розгнівані люди вимагатимуть відповіді особисто від кожного. Комуністи поступилися, відбулося повторне голосування, і рішення пройшло. Коли прапор врешті підняли поруч із червоно-блакитним радянським прапором, людей на вулицях переповнював неймовірний тріумф.Це рішення стало одним із перших в Україні прикладом офіційного використання національної символіки органом місцевого самоврядування. Воно засвідчило прагнення лучан до відродження української державності та національних традицій ще до проголошення незалежності України.Відтоді синьо-жовтий прапор над Луцькою міською радою є символом свободи, незалежності та незламності українського народу.встановлення синьо-жовтих прапорів над українськими міськрадами у 1989–1991 роках — це була справжня драма, сповнена відваги, шаленої народної підтримки та жорсткого протистояння з радянською партійною номенклатурою.​Хоча Радянський Союз ще офіційно існував, а КДБ та компартія тримали важелі влади, березневі вибори 1990 року привели до місцевих рад багатьох патріотів і демократів. Вони й почали «парад суверенітетів» на місцях, ухвалюючи рішення про повернення національної символіки.​Процес відбувався за схожим сценарієм у багатьох містах: прапор шили активісти, його святили в церкві, а тисячі людей виходили на площі перед міськрадами, аби не дати комуністичній більшості провалити голосування.