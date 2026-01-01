На Волині підприємство, яке ухилялось від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів
Сьогодні, 10:45
На Волині підприємство, викрите в ухиленні від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення головного бухгалтера одного з агропідприємств від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що упродовж 2022–2024 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності.
Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, унаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становила майже 19 млн гривень.
Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції.
У зв'язку з повним відшкодуванням збитків прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення головного бухгалтера підприємства від кримінальної відповідальності, як це передбачено законом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення головного бухгалтера одного з агропідприємств від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що упродовж 2022–2024 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності.
Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, унаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становила майже 19 млн гривень.
Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції.
У зв'язку з повним відшкодуванням збитків прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення головного бухгалтера підприємства від кримінальної відповідальності, як це передбачено законом.
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