Комітет Ради підтримав призначення уродженця Луцька Сергія Корецького на посаду Премʼєра

Комітет Ради підтримав призначення уродженця Луцька Сергія Корецького на посаду Премʼєра
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати кандидатуру уродженця Луцька Сергія Корецького на посаду Премʼєр-міністра України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За його словами, подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького підтримали 19 депутатів-членів комітету. Ще троє осіб - утрималися.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Зранку 15 липня фракція партії "Слуга народу" провела зустріч з кандидатом на посаду Премʼєр-міністра, чинним СЕО групи "Нафтогаз" Сергієм Корецьким щодо його бачення роботи Кабінету міністрів і структури майбутнього уряду.

Ввечері того ж дня до Верховної Ради надійшло подання Президента про призначення Корецького на посаду Прем’єр-міністра України.

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Теги: Корецький, уряд, Луцьк
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