Комітет Ради підтримав призначення уродженця Луцька Сергія Корецького на посаду Премʼєра

Сергія Корецького на посаду Премʼєр-міністра України.



Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає



За його словами, подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького підтримали 19 депутатів-членів комітету. Ще троє осіб - утрималися.



Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.



Зранку 15 липня фракція партії "Слуга народу" провела зустріч з кандидатом на посаду Премʼєр-міністра, чинним СЕО групи "Нафтогаз" Сергієм Корецьким щодо його бачення роботи Кабінету міністрів і структури майбутнього уряду.



Ввечері того ж дня до Верховної Ради надійшло подання Президента про призначення Корецького на посаду Прем’єр-міністра України.

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