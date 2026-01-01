Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення.



Про це він повідомив у своєму Facebook, пише



Єлізаров опублікував фото рапорту, у якому причиною відставки назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, якого назвав «ініціатором стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні».



Водночас він висловив бажання надалі проходити службу у Збройних силах України й відмовився від переходу в резерв.



«Для мене велика честь працювати з Михайлом Федоровим. У 22-му році я долучився до Сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. Вірю в майбутнє України!» — написав Єлізаров.



Нагадаємо, Єлізаров обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил у січні 2026 року. Його завданням було посилення так званої малої ППО. Сам Єлізаров розповідав, що спершу не хотів братися за цю роботу, але його переконав Михайло Федоров, який, мовляв, «апелював до його гордості».



«Він сказав мені: “Дивись, ми можемо довго дивитися футбольний матч і критикувати гравців на полі. Але я пропоную тобі шанс узяти участь у грі й показати, на що ти здатний”», — цитує його журналіст.



Відставка Федорова



Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.



Одразу ж почалися чутки щодо заміни міністра оборони. Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що на цю посаду розглядали чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, однак остаточного рішення ще не було.



Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі із самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким та військовим командуванням.



А втім, увечері 15 липня президент під час зустрічі з депутатами фракції «Слуга Народу», що запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.



Як писала «Українська правда», Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та армією, якого ніяк не виходить розв’язати.



«Він (президент — ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ — ред.), але він зараз цього зробити не може», — сказав співрозмовник УП.



За словами джерел видання, Федоров залишається в команді президента, «але що робитиме далі — стане більше відомо наступного тижня».



А «РБК-Україна» з посиланням на джерела вказувало, що Зеленський звільняє Федорова, бо у того «різне бачення війни» із Сирським.



«По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це, зокрема, стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів», — сказав співрозмовник.



Нагадаємо, що у Луцьку, Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник командувача Повітряних силподав рапорт про звільнення.Про це він повідомив у своєму Facebook, пише Громадське Єлізаров опублікував фото рапорту, у якому причиною відставки назвав звільнення міністра оборони, якого назвав «ініціатором стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні».Водночас він висловив бажання надалі проходити службу у Збройних силах України й відмовився від переходу в резерв.«Для мене велика честь працювати з Михайлом Федоровим. У 22-му році я долучився до Сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. Вірю в майбутнє України!» — написав Єлізаров.Нагадаємо, Єлізаров обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил у січні 2026 року. Його завданням було посилення так званої малої ППО. Сам Єлізаров розповідав, що спершу не хотів братися за цю роботу, але його переконав Михайло Федоров, який, мовляв, «апелював до його гордості».«Він сказав мені: “Дивись, ми можемо довго дивитися футбольний матч і критикувати гравців на полі. Але я пропоную тобі шанс узяти участь у грі й показати, на що ти здатний”», — цитує його журналіст.Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.Одразу ж почалися чутки щодо заміни міністра оборони. Народний депутатзазначав, що на цю посаду розглядали чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, однак остаточного рішення ще не було.Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі із самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким та військовим командуванням.А втім, увечері 15 липня президент під час зустрічі з депутатами фракції «Слуга Народу», що запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.Як писала «Українська правда», Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУта армією, якого ніяк не виходить розв’язати.«Він (президент — ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ — ред.), але він зараз цього зробити не може», — сказав співрозмовник УП.За словами джерел видання, Федоров залишається в команді президента, «але що робитиме далі — стане більше відомо наступного тижня».А «РБК-Україна» з посиланням на джерела вказувало, що Зеленський звільняє Федорова, бо у того «різне бачення війни» із Сирським.«По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це, зокрема, стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів», — сказав співрозмовник.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію