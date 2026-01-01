На Волині водій вантажівки на заправці вдарив ножем свого 31-річного колегу: чоловік помер

За вчинене на Волині вбивство судять жителя Житомирщини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя міста Коростень Житомирської області за фактами вчинення умисного вбивства та незаконного поводження із холодною зброєю (ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України).Встановлено, що 17 квітня 2026 року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковельського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини.Унаслідок заподіяного поранення потерпілий помер.Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю – мисливський ніж – обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу.Обвинувачений перебуває під вартою.