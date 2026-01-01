На Волині водій вантажівки на заправці вдарив ножем свого 31-річного колегу: чоловік помер

На Волині водій вантажівки на заправці вдарив ножем свого 31-річного колегу: чоловік помер
За вчинене на Волині вбивство судять жителя Житомирщини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя міста Коростень Житомирської області за фактами вчинення умисного вбивства та незаконного поводження із холодною зброєю (ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України).

Встановлено, що 17 квітня 2026 року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковельського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини.

Унаслідок заподіяного поранення потерпілий помер.

Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю – мисливський ніж – обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу.

Обвинувачений перебуває під вартою.

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Теги: Волинь, вбивство, ніж, водій, Житомирщина
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