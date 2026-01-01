Верховна Рада призначила лучанина Сергія Корецького головою уряду

Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.



Парламент підтримав призначення Корецького голосами 289 народних депутатів, пише



Зазначимо, 48-річний Сергій Корецький — бізнесмен родом із Волині, який має понад 20 років досвіду в паливно-енергетичному секторі.



Свою кар’єру Корецький починав іще під час навчання в Луцькому технічному університеті, у структурі паливного холдингу «Континіум». Там він за 10 років пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до гендиректора.



За даними «Чесно», у 2000-х роках Корецький кілька разів невдало пробував потрапити до органів влади — Волинської обласної ради й Верховної Ради — від «Народного блоку Литвина». Натомість був помічником народного депутата Ігоря Єремеєва, з яким його пов’язує «Континіум».



З 2013 до 2018 року Корецький працював генеральним директором мережі автозаправок WOG, яка входила до холдингу «Континіум». Після роботи у WOG зробив «перерву на каву» й зайнявся власним бізнесом — заснував нині відомий кавовий бренд Idealist, заклади та товари якого можна побачити, наприклад, під час поїздки потягами «Укрзалізниці».



У 2019-2022 роках Корецький був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії. А у листопаді 2022-го, після відчуження енергетичних активів Ігоря Коломойського на користь держави, очолив «Укрнафту» й «Укртатнафту».



Як писав Forbes, за рік Корецький зміг перетворити збиткову «Укрнафту» (понад 10 мільярдів гривень збитку за 2013–2022 роки) на одну з найприбутковіших компаній країни — 40 мільярдів гривень чистого прибутку за 2023–2024 роки. Досягти цього вдалося переважно завдяки прозорим закупівлям через Prozorro, роботі без посередників і зміни умов співпраці з Кременчуцьким НПЗ.



«Сказати, що зробили щось революційне та масштабне, то ні — два роки занадто мало дня нафтової галузі. А настільки відчутний результат — це головним чином наслідок ліквідації схем та латання дір, через які гроші витікали в кишені приватних акціонерів протягом 20 років. Одним словом, “Укрнафту” просто перестали грабувати», — писав директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.



За даними Forbes, кандидатуру Корецького для «Укрнафти» погоджував президент Володимир Зеленський за поданням ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. А звернути увагу на колишнього СЕО WOG Шурмі тоді порадила міністерка економіки Юлія Свириденко, яку Корецький нині заміняє на посаді глави уряду.



Вже у 2025 році Корецький переміг у конкурсі та став головою правління НАК «Нафтогаз України».



За перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну «Нафтогаз» отримав 79,14 мільярда гривень чистого збитку (2,44 мільярда доларів) і поступово виходив «у плюс» після цього, згідно з аналізом «Слово і діло». 2025 рік група «Нафтогаз» закінчила з 270,9 мільярда гривень виторгу, що на 5,7% більше за 2024-й. Але мала в шість разів менший консолідований прибуток — 5,83 мільярда гривень.



Forbes зазначає, що Корецький прийняв «Нафтогаз» навесні 2025-го «з майже порожніми сховищами» і провів компанію крізь найскладнішу за останні роки зиму. Так, «Нафтогаз» наростив запаси до понад 13 мільярдів кубометрів ціною майже 1 мільярд доларів власних коштів і 1,57 мільярда євро запозичень. Однак стратегічної мети уряду — наростити видобуток заради енергонезалежності — виконати не вдалося на тлі масованих російських атак по енергетиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала призначенняновим прем’єр-міністром України.Парламент підтримав призначення Корецького голосами 289 народних депутатів, пише Громадське Зазначимо, 48-річний Сергій Корецький — бізнесмен родом із Волині, який має понад 20 років досвіду в паливно-енергетичному секторі.Свою кар’єру Корецький починав іще під час навчання в Луцькому технічному університеті, у структурі паливного холдингу «Континіум». Там він за 10 років пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до гендиректора.За даними «Чесно», у 2000-х роках Корецький кілька разів невдало пробував потрапити до органів влади — Волинської обласної ради й Верховної Ради — від «Народного блоку Литвина». Натомість був помічником народного депутата Ігоря Єремеєва, з яким його пов’язує «Континіум».З 2013 до 2018 року Корецький працював генеральним директором мережі автозаправок WOG, яка входила до холдингу «Континіум». Після роботи у WOG зробив «перерву на каву» й зайнявся власним бізнесом — заснував нині відомий кавовий бренд Idealist, заклади та товари якого можна побачити, наприклад, під час поїздки потягами «Укрзалізниці».У 2019-2022 роках Корецький був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії. А у листопаді 2022-го, після відчуження енергетичних активів Ігоря Коломойського на користь держави, очолив «Укрнафту» й «Укртатнафту».Як писав Forbes, за рік Корецький зміг перетворити збиткову «Укрнафту» (понад 10 мільярдів гривень збитку за 2013–2022 роки) на одну з найприбутковіших компаній країни — 40 мільярдів гривень чистого прибутку за 2023–2024 роки. Досягти цього вдалося переважно завдяки прозорим закупівлям через Prozorro, роботі без посередників і зміни умов співпраці з Кременчуцьким НПЗ.«Сказати, що зробили щось революційне та масштабне, то ні — два роки занадто мало дня нафтової галузі. А настільки відчутний результат — це головним чином наслідок ліквідації схем та латання дір, через які гроші витікали в кишені приватних акціонерів протягом 20 років. Одним словом, “Укрнафту” просто перестали грабувати», — писав директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.За даними Forbes, кандидатуру Корецького для «Укрнафти» погоджував президент Володимир Зеленський за поданням ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. А звернути увагу на колишнього СЕО WOG Шурмі тоді порадила міністерка економіки Юлія Свириденко, яку Корецький нині заміняє на посаді глави уряду.Вже у 2025 році Корецький переміг у конкурсі та став головою правління НАК «Нафтогаз України».За перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну «Нафтогаз» отримав 79,14 мільярда гривень чистого збитку (2,44 мільярда доларів) і поступово виходив «у плюс» після цього, згідно з аналізом «Слово і діло». 2025 рік група «Нафтогаз» закінчила з 270,9 мільярда гривень виторгу, що на 5,7% більше за 2024-й. Але мала в шість разів менший консолідований прибуток — 5,83 мільярда гривень.Forbes зазначає, що Корецький прийняв «Нафтогаз» навесні 2025-го «з майже порожніми сховищами» і провів компанію крізь найскладнішу за останні роки зиму. Так, «Нафтогаз» наростив запаси до понад 13 мільярдів кубометрів ціною майже 1 мільярд доларів власних коштів і 1,57 мільярда євро запозичень. Однак стратегічної мети уряду — наростити видобуток заради енергонезалежності — виконати не вдалося на тлі масованих російських атак по енергетиці.

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