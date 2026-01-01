В аварії загинула 26-річна військовослужбовиця з Волині Богдана Фіщук
Сьогодні, 10:54
Страшна звістка знову сколихнула Забродівську громаду. В аварії загинула майор з Волині Богдана Фіщук.
"Їй назавжди 26. Вчора, 15 липня 2026 року, внаслідок ДТП по місцю дислокації військової частини, трагічно загинула жителька с.Адамівка, начальник інформаційно-аналітичної групи, майор Фіщук Богдана Вікторівна, 03.03.2000 р.н.
Вічна їй пам'ять. Щирі, глибокі співчуття батькам, рідним та близьким Богдани", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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"Їй назавжди 26. Вчора, 15 липня 2026 року, внаслідок ДТП по місцю дислокації військової частини, трагічно загинула жителька с.Адамівка, начальник інформаційно-аналітичної групи, майор Фіщук Богдана Вікторівна, 03.03.2000 р.н.
Вічна їй пам'ять. Щирі, глибокі співчуття батькам, рідним та близьким Богдани", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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