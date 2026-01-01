На луцьких ринках очікується здешевшання кавунів: яка зараз їх вартість





Про це Олег Пендзин.



Підприємець Владислав Хасимов продає баштанні, які його брат вирощує в Ізмаїльському районі на Одещині. Раніше родина працювала з продукцією із Херсонської області, однак після окупації частини регіону змінила місце вирощування.



"Сам їжджу, привожу, оптом беруть на Варшавському ринку, а також самі торгуємо в роздріб. Через тиждень, думаю, ціна впаде до 35 гривень за кілограм, але менше цього року вже не буде", — каже підприємець Владислав Хасимов.



За його словами, найближчим часом також з’явиться більше українських динь, які нині ще не достигли.



Попри нинішні ціни, попит на кавуни вже є, розповіла продавчиня Тетяна. За день вона продає близько 300 кілограмів баштанних.



Жінка також поділилася порадами, як обрати стиглий кавун.



"Є люди, які просять мене вибрати кавун, а є такі, що самі перевіряють по стуку чи хвостику. Насправді сухий хвостик не означає, що кавун стиглий. Це може свідчити лише про те, що він давно зірваний. У свіжозірваного кавуна хвостик має бути зеленкуватий", — зазначає продавчиня.



Лучанин Дмитро каже, що зазвичай купує кавуни вже у серпні, коли розпочинається пік сезону.



"У серпні зазвичай купуємо. Обираємо те, що по сезону, але, якщо чесно, довіряємо продавцям", — розповів чоловік.



Підприємиця Ірина Пікун, яка продає фрукти та овочі на луцькому ринку, зазначає, що зараз покупці лише придивляються до баштанних.



"Сезон кавунів починається приблизно з 15 серпня. Зараз їх купують слабенько — тільки ті, кому дуже хочеться. Масового попиту ще немає. Найближчим часом ціни, думаю, знизяться", — каже підприємиця.



Нині жінка продає кавуни, привезені з Греції, а дині — з Одеської області.



За словами економіста Олега Пендзина, після початку повномасштабної війни географія вирощування кавунів в Україні змінилася. До війни кавуни вирощували переважно на Херсонщині, частково в Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Після початку активних бойових дій їх почали вирощувати на Житомирщині, Рівненщині, Київщині.



"Вони визрівають трохи пізніше, але саме український кавун у сезон збиває ціну. Зараз кавуни коштують приблизно стільки ж, як торік, або навіть трохи дешевше", — пояснив економіст.



Інша ситуація, за його словами, із динями.



"Дині в центральній Україні поки що масово не визрівають. На ринку переважає імпорт із країн Середньої Азії через Туреччину, а це додає значні логістичні витрати. Тому дині нині дорожчі, ніж були торік", — зазначив Олег Пендзин.



За прогнозом економіста, масове надходження українських кавунів у середині серпня сприятиме зниженню цін, тоді як сезон баштанних триватиме до кінця вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька кілограм кавунів нині продають у середньому по 60 гривень, а динь — від 70 до 180 гривень залежно від сорту та походження. У середині серпня, коли на Волині масово з’являться українські баштанні, кавуни можуть суттєво подешевшати. Натомість дині, за прогнозами, залишаться дорожчими, ніж торік.Про це Суспільному розповів економістПідприємецьпродає баштанні, які його брат вирощує в Ізмаїльському районі на Одещині. Раніше родина працювала з продукцією із Херсонської області, однак після окупації частини регіону змінила місце вирощування."Сам їжджу, привожу, оптом беруть на Варшавському ринку, а також самі торгуємо в роздріб. Через тиждень, думаю, ціна впаде до 35 гривень за кілограм, але менше цього року вже не буде", — каже підприємець Владислав Хасимов.За його словами, найближчим часом також з’явиться більше українських динь, які нині ще не достигли.Попри нинішні ціни, попит на кавуни вже є, розповіла продавчиня Тетяна. За день вона продає близько 300 кілограмів баштанних.Жінка також поділилася порадами, як обрати стиглий кавун."Є люди, які просять мене вибрати кавун, а є такі, що самі перевіряють по стуку чи хвостику. Насправді сухий хвостик не означає, що кавун стиглий. Це може свідчити лише про те, що він давно зірваний. У свіжозірваного кавуна хвостик має бути зеленкуватий", — зазначає продавчиня.Лучанинкаже, що зазвичай купує кавуни вже у серпні, коли розпочинається пік сезону."У серпні зазвичай купуємо. Обираємо те, що по сезону, але, якщо чесно, довіряємо продавцям", — розповів чоловік.Підприємиця, яка продає фрукти та овочі на луцькому ринку, зазначає, що зараз покупці лише придивляються до баштанних."Сезон кавунів починається приблизно з 15 серпня. Зараз їх купують слабенько — тільки ті, кому дуже хочеться. Масового попиту ще немає. Найближчим часом ціни, думаю, знизяться", — каже підприємиця.Нині жінка продає кавуни, привезені з Греції, а дині — з Одеської області.За словами економіста Олега Пендзина, після початку повномасштабної війни географія вирощування кавунів в Україні змінилася. До війни кавуни вирощували переважно на Херсонщині, частково в Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Після початку активних бойових дій їх почали вирощувати на Житомирщині, Рівненщині, Київщині."Вони визрівають трохи пізніше, але саме український кавун у сезон збиває ціну. Зараз кавуни коштують приблизно стільки ж, як торік, або навіть трохи дешевше", — пояснив економіст.Інша ситуація, за його словами, із динями."Дині в центральній Україні поки що масово не визрівають. На ринку переважає імпорт із країн Середньої Азії через Туреччину, а це додає значні логістичні витрати. Тому дині нині дорожчі, ніж були торік", — зазначив Олег Пендзин.За прогнозом економіста, масове надходження українських кавунів у середині серпня сприятиме зниженню цін, тоді як сезон баштанних триватиме до кінця вересня.

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