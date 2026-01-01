На проспекті Волі у Луцьку всихають вісім кленів





За інформацією відділу екології Луцької міської ради, ймовірною причиною всихання кленів стали аномальна засуха та тривалі кліматичні зміни.



Фахівці помітили, що дерева припинили свій активний розвиток ще весною. Спершу припускали, що це тимчасове явище, зумовлене температурними коливаннями, проте стан дерев не покращився.



У міськраді пояснили, що дерева почали інтенсивно підливати, аби компенсувати нестачу вологи. Після посиленого поливу на нижніх частинах стовбурів почали з’являтися нові пагони.



Наразі за деревами будуть ретельно спостерігати до кінця літа, щоб дати їм шанс на повноцінне відновлення. Якщо ж до осені позитивних змін не відбудеться і дерева не почнуть розвиватися належним чином, їх видалять та замінять на нові саджанці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Волі у Луцьку вісім кленів кулястої форми почали всихати. Міська комісія вже оглянула насадження та визначила план подальших дій, пише misto.media За інформацією відділу екології Луцької міської ради, ймовірною причиною всихання кленів стали аномальна засуха та тривалі кліматичні зміни.Фахівці помітили, що дерева припинили свій активний розвиток ще весною. Спершу припускали, що це тимчасове явище, зумовлене температурними коливаннями, проте стан дерев не покращився.У міськраді пояснили, що дерева почали інтенсивно підливати, аби компенсувати нестачу вологи. Після посиленого поливу на нижніх частинах стовбурів почали з’являтися нові пагони.Наразі за деревами будуть ретельно спостерігати до кінця літа, щоб дати їм шанс на повноцінне відновлення. Якщо ж до осені позитивних змін не відбудеться і дерева не почнуть розвиватися належним чином, їх видалять та замінять на нові саджанці.

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