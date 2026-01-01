Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 17 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 17 липня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 17 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

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