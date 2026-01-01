Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 17 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 17 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 17 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 17 липня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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