Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 17 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 липня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 липня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.
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