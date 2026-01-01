Після двох років невідомості підтвердилася загибель 23-річного воїна з Волині Олега Мазяра

Підгайцівська громада у глибокій скорботі через загибель молодого Героя, якого вважали зниклим безвісти протягом двох років.Про це повідомили на сторінці Підгайцівської селищної ради."Офіційно підтвердилася загибель нашого мужнього захисника України, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Олегу Мазяру було лише 23 роки. Він народився 15 червня 2000 року, жив у селі Діброва. У війську служив стрільцем-радіотелефоністом. Вірний військовій присязі та українському народові, солдат Олег Мазяр мужньо тримав оборону на найгарячіших напрямках фронту. Його земне життя обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.