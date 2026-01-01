Волинські воїни на НРК евакуювали пораненого побратима і двох пенсіонерів. ВІДЕО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого разом із суміжниками за допомогою НРК евакуювали пораненого воїна та двох цивільних.Про це повідомили на сторінці бригади."Такі місії вкрай складні та небезпечні. Вони плануються до дрібниць, похвилинно. Бо потрібно передбачити все - маршрути руху, можливі загрози, дії противника, погодні умови та десятки інших факторів. За кадром таких операцій - години підготовки, напружена робота операторів, злагодженість усієї команди, холодний розрахунок і повна взаємодія між підрозділами. Ця успішна евакуація здійснена разом з побратимами 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького", - йдеться у дописі.Військові волинської бригади розповіли: операцію реалізували у співпраці з суміжним підрозділом 30 окремої механізованої бригади. Поранений військовий, якого хотіли евакуювати побратими, не міг самостійно пересуватися."Планувалися ми довго, — говорить боєць 14 бригади. — Зрозуміли, що найкращий спосіб — НРК. Звернулися до суміжників, які мали свою місію на цьому маршруті. Це сама небезпечна ділянка, місце знаходиться в кіл-зоні".Як розповів оператор НРК 30 бригади, повертаючись назад з пораненим на брту НРК, військові побачили двох пенсіонерів, які намагалися самотужки евакуюватися зі зруйнованого села. Їх будинок був знищений російською авіабомбою."Ми вирішили підібрати діда і бабу, їхнє майно погрузили на НРК разом з пораненим. Вони йшли за НРК по дорозі і ми їх вивели до безпечної зони", — розповідає Заза.Евакуацію на НРК постійно супроводжував ще один боєць, який усю дорогу контролював небо та, у разі потреби, мав допомогти пораненому швидко евакуюватися.В бригаді додали, що наразі поранений військовослужбовець перебуває на лікуванні у госпіталі.З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на лютий 2026 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.