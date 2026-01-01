Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями

Завтра, 17 липня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Завтра, 17 липня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з Героями Вадимом Чвирем, Альбертом Свіцею та Павлом КорчукомЧвир Вадим Сергійович (28.12.1997 року народження) загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у м. Слов'янськ Краматорського району Донецької області.Свіца Альберт Антонович (23.03.1970 року народження) загинув 5 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області.Корчук Павло Миколайович (28.12.1993 року народження) загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.О 09.50 тіло Вадима Чвира траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що на проспекті Молоді 13а.0 10.10 тіло Альберта Свіци траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку, що на вул. Пінська, 4.о 10.30 тіло Павла Корчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці.Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.