Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Панасюка

Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Панасюка
Трагічна звістка про втрату воїна-краянина знову надійшла на Волинь. На щиті повертається Герой Василь Панасюк.

Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.

"Офіційно підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Сошичне — Панасюка Василя Олексійовича (18 березня 1968 року народження).
Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Василь Олексійович до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Василь Панасюк, смерть, загибель, Торецьк, Сошичне
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