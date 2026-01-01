Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Панасюка
Сьогодні, 21:57
Трагічна звістка про втрату воїна-краянина знову надійшла на Волинь. На щиті повертається Герой Василь Панасюк.
Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.
"Офіційно підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Сошичне — Панасюка Василя Олексійовича (18 березня 1968 року народження).
Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Василь Олексійович до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.
"Офіційно підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Сошичне — Панасюка Василя Олексійовича (18 березня 1968 року народження).
Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Василь Олексійович до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Панасюка
Сьогодні, 21:57
Після двох років невідомості підтвердилася загибель 23-річного воїна з Волині Олега Мазяра
Сьогодні, 20:36
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 19:08