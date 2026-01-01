У ТРЦ PortCity відбудеться дитячий майстер-клас зі створення квітів з пухнастих дротиків

Figli Migli у ТРЦ PortCity відбудеться щотижневий творчий майстер-клас для дітей.



Цього разу маленькі учасники створюватимуть красиві квіти з пухнастих дротиків. Майстер-клас допоможе дітям проявити фантазію, розвинути творчі здібності та власноруч виготовити оригінальний сувенір.



Захід відбудеться 17 липня (п’ятниця) о 15:00 в ігровій зоні Figli Migli на III поверсі ТРЦ PortCity.



Організатори запрошують дітей долучитися до творчого заняття, весело провести час та створити власну яскраву літню поробку.



Нагадаємо, у торгово-розважальному центрі PortCity продовжується театральний сезон. Маленьких глядачів та їхніх батьків



Показ відбудеться 19 липня о 14:00 на 3 поверсі ТРЦ PortCity (зона біля кінотеатру).

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