На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині

На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині
Знову страшна звістка та невимовний біль огортають Сошичненську громаду на Волині. Війна забрала життя ще одного земляка, жителя села Нуйно — Андрія Супрунюка.

Про це у фейсбуці повідомила сільрада.

Андрій Леонідович Супрунюк (11.01.1988 р.н.) був призваний на військову службу у 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

«Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті взірцем справедливості, доброти, стійкості та незламності. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав і шанував Андрія Супрунюка. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Назавжди в строю! Назавжди в пам’яті рідних та всієї громади. Герої не вмирають, вони просто йдуть боронити нас із небес… Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» - зазначили у громаді.

Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.

На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині

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Теги: загиблі, війна
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