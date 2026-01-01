На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині
Сьогодні, 09:37
Знову страшна звістка та невимовний біль огортають Сошичненську громаду на Волині. Війна забрала життя ще одного земляка, жителя села Нуйно — Андрія Супрунюка.
Про це у фейсбуці повідомила сільрада.
Андрій Леонідович Супрунюк (11.01.1988 р.н.) був призваний на військову службу у 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
«Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті взірцем справедливості, доброти, стійкості та незламності. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав і шанував Андрія Супрунюка. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Назавжди в строю! Назавжди в пам’яті рідних та всієї громади. Герої не вмирають, вони просто йдуть боронити нас із небес… Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» - зазначили у громаді.
Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила сільрада.
Андрій Леонідович Супрунюк (11.01.1988 р.н.) був призваний на військову службу у 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
«Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті взірцем справедливості, доброти, стійкості та незламності. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав і шанував Андрія Супрунюка. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Назавжди в строю! Назавжди в пам’яті рідних та всієї громади. Герої не вмирають, вони просто йдуть боронити нас із небес… Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» - зазначили у громаді.
Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині
Сьогодні, 09:37
«КонтраFACTS Media Awards»: стартувала щорічна премія для журналістів із призовим фондом понад 200 000 грн
Сьогодні, 09:25
РФ отримала нову партію ракет від КНДР і готується посилити удари по Україні, - Reuters
Сьогодні, 09:06
У Луцьку діти ветеранів отримають грошові допомоги до Дня знань
Сьогодні, 08:25
Зеленський анонсував більше ударів по рф
Сьогодні, 07:32