РФ отримала нову партію ракет від КНДР і готується посилити удари по Україні, - Reuters





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За інформацією агентства, Росія, ймовірно, вже застосувала одну з отриманих від Північної Кореї балістичних ракет під час удару по селу поблизу Кривого Рогу, внаслідок якого загинула ціла родина.



Два співрозмовники агентства зазначили, що це може бути перший випадок використання північнокорейської ракети у війні майже за рік.



На їхню думку, відновлення застосування такої зброї свідчить про те, що Москва отримала нові поставки ракет із КНДР та може готуватися до інтенсивніших ракетних атак.



Які ракети могла використати Росія



Одне з джерел Reuters повідомило, що українські радари під час атаки зафіксували два характерні ракетні сліди, які відповідають балістичним ракетам малої дальності KN-23 або KN-24 північнокорейського виробництва.



Водночас остаточні висновки слідчі зможуть зробити лише після дослідження уламків, виявлених на місці удару.



За словами співрозмовника агентства, ця експертиза ще триває, однак він висловив упевненість, що йдеться саме про ракету виробництва КНДР.



Reuters зазначає, що Росія вже використовувала північнокорейські ракети KN-23 та KN-24 для ударів по Україні наприкінці 2023 року.



За оцінкою військового джерела агентства, ці ракети мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські балістичні ракети комплексу "Іскандер".



Водночас вони поступаються російським аналогам за точністю.



Які системи можуть перехоплювати такі ракети



За даними Reuters, використання Росією більшої кількості балістичних ракет означає збільшення навантаження на українську систему протиповітряної оборони.



Співрозмовники агентства зазначають, що перехоплювати такі цілі здатні насамперед американські зенітні ракетні комплекси Patriot.



Контекст новини



Про атаку РФ ракетою КНДР на Кривий Ріг заявляв і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що російські окупанти в ніч на 30 липня вдарили по селищу Радушному неподалік Кривого Рогу балістичною ракетою з Північної Кореї.



Пізніше Зеленський показав фото загиблої у Радушному родини й заявив, цих людей мають бачити ті, хто приймає рішення у Пентагоні, у європейських столицях та скрізь у світі.



Нагадаємо, РФ в ніч на 30 липня здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ та область, Львів, Дніпропетровщина та інші регіони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та готується активніше застосовувати їх під час ударів по Україні. Про це свідчить відновлення використання північнокорейських ракет після майже річної перерви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За інформацією агентства, Росія, ймовірно, вже застосувала одну з отриманих від Північної Кореї балістичних ракет під час удару по селу поблизу Кривого Рогу, внаслідок якого загинула ціла родина.Два співрозмовники агентства зазначили, що це може бути перший випадок використання північнокорейської ракети у війні майже за рік.На їхню думку, відновлення застосування такої зброї свідчить про те, що Москва отримала нові поставки ракет із КНДР та може готуватися до інтенсивніших ракетних атак.Одне з джерел Reuters повідомило, що українські радари під час атаки зафіксували два характерні ракетні сліди, які відповідають балістичним ракетам малої дальності KN-23 або KN-24 північнокорейського виробництва.Водночас остаточні висновки слідчі зможуть зробити лише після дослідження уламків, виявлених на місці удару.За словами співрозмовника агентства, ця експертиза ще триває, однак він висловив упевненість, що йдеться саме про ракету виробництва КНДР.Reuters зазначає, що Росія вже використовувала північнокорейські ракети KN-23 та KN-24 для ударів по Україні наприкінці 2023 року.За оцінкою військового джерела агентства, ці ракети мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські балістичні ракети комплексу "Іскандер".Водночас вони поступаються російським аналогам за точністю.За даними Reuters, використання Росією більшої кількості балістичних ракет означає збільшення навантаження на українську систему протиповітряної оборони.Співрозмовники агентства зазначають, що перехоплювати такі цілі здатні насамперед американські зенітні ракетні комплекси Patriot.Про атаку РФ ракетою КНДР на Кривий Ріг заявляв і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що російські окупанти в ніч на 30 липня вдарили по селищу Радушному неподалік Кривого Рогу балістичною ракетою з Північної Кореї.Пізніше Зеленський показав фото загиблої у Радушному родини й заявив, цих людей мають бачити ті, хто приймає рішення у Пентагоні, у європейських столицях та скрізь у світі.Нагадаємо, РФ в ніч на 30 липня здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ та область, Львів, Дніпропетровщина та інші регіони.

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