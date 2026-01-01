«КонтраFACTS Media Awards»: стартувала щорічна премія для журналістів із призовим фондом понад 200 000 грн

«КонтраFACTS Media Awards»: стартувала щорічна премія для журналістів із призовим фондом понад 200 000 грн
Асоціація «Укртютюн» оголошує старт четвертої Всеукраїнської премії журналістських робіт «КонтраFACTS Media Awards» (КонтраФактс Медіа Авордс) на тему протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами.

Лише з початку 2026 року тіньовий ринок зріс з 17,6% до 19,8%, а обсяг нелегальних сигарет в Україні перевищив 5 млрд шт. Бюджет через це втрачає у рік 33 млрд грн – це ресурси, які могли б бути спрямовані на підтримку країни під час війни.

Досвід попередніх премій показав: професійне висвітлення проблеми у ЗМІ спонукає правоохоронні органи та суспільство до активної боротьби з цим явищем.

«За час повномасштабної війни Україна вже недоотримала понад 90 млрд грн податкових надходжень через нелегальну торгівлю тютюновими виробами. В умовах війни це не просто економічна проблема, а питання ресурсів для держави та її обороноздатності. Тому звертаюся до журналістів: ваші матеріали створюють суспільний резонанс, привертають увагу до проблеми та стимулюють конкретні дії. Ми заохочуємо висвітлювати цю тему у будь-якому форматі», – зазначила генеральна директорка Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн.

Серед партнерів конкурсу – інформагентство Інтерфакс-Україна, видання NV, ділове медіа Mind, Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association, EBA) та ініціатива «Ні контрабанді!».

Умови участі та призовий фонд


До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.
На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня по 30 вересня 2026 року включно.

Призовий фонд:

  • 1 місце – 70 000 грн

  • 2 місце – 40 000 грн

  • 3 місце – 30 000 грн

  • Додаткові відзнаки від журі – по 20 000 грн

    • Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.

    Детальніше з умовами конкурсу та відгуками переможців попередніх років можна ознайомитися на офіційному сайті.

    Заявки приймаються на електронну пошту: [email protected]

    Контактна інформація для медіа:
    Анна Згортюк, [email protected]
    +38 (098) 108 24 36

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