Зеленський анонсував більше ударів по рф
Сьогодні, 07:32
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України посилять удари по території країни-агресора РФ. Про це він заявив у відеозверненні 30 липня.
Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на відеозвернення президента.
"Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що причина продовження війни "тільки в Москві".
"Важливо, щоб світ не просто співчував нам, а допомагав реально із цим упоратись", – заявив президент.
Глава держави також закликав, щоб відомства працювали оперативніше, щоб "знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їхні атаки".
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Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на відеозвернення президента.
"Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що причина продовження війни "тільки в Москві".
"Важливо, щоб світ не просто співчував нам, а допомагав реально із цим упоратись", – заявив президент.
Глава держави також закликав, щоб відомства працювали оперативніше, щоб "знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їхні атаки".
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