Зеленський анонсував більше ударів по рф





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"Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати", – сказав Зеленський.



Він підкреслив, що причина продовження війни "тільки в Москві".



"Важливо, щоб світ не просто співчував нам, а допомагав реально із цим упоратись", – заявив президент.



Глава держави також закликав, щоб відомства працювали оперативніше, щоб "знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їхні атаки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України посилять удари по території країни-агресора РФ. Про це він заявив у відеозверненні 30 липня.Про це повідомляє "Гордон" , посилаючись на відеозвернення президента."Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати", – сказав Зеленський.Він підкреслив, що причина продовження війни "тільки в Москві"."Важливо, щоб світ не просто співчував нам, а допомагав реально із цим упоратись", – заявив президент.Глава держави також закликав, щоб відомства працювали оперативніше, щоб "знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їхні атаки".

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