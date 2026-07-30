Зеленський анонсував більше ударів по рф

Зеленський анонсував більше ударів по рф
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України посилять удари по території країни-агресора РФ. Про це він заявив у відеозверненні 30 липня.

Про це повідомляє "Гордон", посилаючись на відеозвернення президента.

"Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що причина продовження війни "тільки в Москві".

"Важливо, щоб світ не просто співчував нам, а допомагав реально із цим упоратись", – заявив президент.

Глава держави також закликав, щоб відомства працювали оперативніше, щоб "знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їхні атаки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, рф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський анонсував більше ударів по рф
Сьогодні, 07:32
На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Бондарук
Сьогодні, 05:28
У Польщі після падіння Х-101 розглянуть можливість передачі Україні ракети Patriot
Сьогодні, 03:41
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 01:16
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8