У Польщі після падіння Х-101 розглянуть можливість передачі Україні ракети Patriot

Незабаром Польща може ухвалити рішення про надання Україні додаткової партії ракет для систем ППО Patriot. Він заявив, що розгляне це питання після падіння російської ракети.Про це він повідомив під час пресконференції на місці інциденту в Люблінському воєводстві, передає RMF24.Дональд Туск заявив, що після інциденту російською ракетою він разом із віцепрем'єром – міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем якнайшвидше розгляне питання подальшої допомоги Україні."Зокрема, передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", – пообіцяв польський прем'єр.На конференції він згадав про свою зустріч із президентом Зеленським у середу, 29 липня."Ми обидва заявили про готовність повністю співпрацювати у всіх можливих коаліціях, командах, над безпечним небом над нами і над Україною", – доповів він.Сікорський додав, що безпека Польщі безпосередньо залежить від ефективних дій українських військ й у повітрі.Якби українці мали набагато більше того, чого вони постійно просять, можливо, ця балістична ракета не пролетіла б у Польщі,– припустив він.До слова, прем'єр Польщі також заявив, що наступні 100 днів можуть визначити, чим закінчиться війна між Росією та Україною. За його словами, багато механізмів в руках президента США Трампа та кількох інших осіб, і дії Польщі також надзвичайно важливі, бо вона залишається "взірцем для європейських партнерів".