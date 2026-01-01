На Волині намолотили понад 530 тонн збіжжя

Наразі в області зібрано:



Цьогорічні жнива на Волині в розпалі. Аграрії перетнули екватор збирання ранніх зернових та намолотили понад 530 тисяч тонн збіжжя.Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.Завдяки сприятливим погодним умовам і злагодженій роботі господарств обмолочено 118,8 тисячі гектарів, що становить 42% від прогнозованих площ.Станом на 30 липня 2026 року валовий збір зерна сягнув 532 тисячі тонн при середній урожайності 44,8 ц/га.Особливо результативним став останній тиждень жнив. Із 23 по 30 липня аграрії обмолотили 84,4 тисячі гектарів, поповнивши валовий збір ще на 376,1 тисячі тонн зерна.– з площі 81,4 тисячі гектарів (55% від прогнозу). Намолочено 382,6 тисячі тонн зерна при середній урожайності 47 ц/га;– з площі 19 тисяч гектарів (72% від прогнозу). Намолочено 91,2 тисячі тонн, урожайність становить 48 ц/га;– збирання завершено повністю. Із 3 тисяч гектарів отримано 10,5 тисячі тонн при урожайності 35 ц/га;(жито, овес, квасоля тощо) – обмолочено 15,4 тисячі гектарів (40% від прогнозованих площ), намолочено 47,7 тисячі тонн, урожайність – 31 ц/га;– збирання виходить на завершальний етап. Уже обмолочено 42,3 тисячі гектарів (90% від плану), намолочено 126,7 тисячі тонн при урожайності 30 ц/га.У 2026 році загальна площа під зерновими та зернобобовими культурами в усіх категоріях господарств Волині становить 284 тисячі гектарів, що на 12,1 тисячі гектарів більше, ніж торік (271,9 тис. га).Зокрема, в області збільшено площі під пшеницею (зі 137 тис. га до 148 тис. га), ячменем (з 24,7 тис. га до 26,5 тис. га) та ріпаком (з 44,4 тис. га до 47 тис. га).Попереду на волинських аграріїв – збирання пізніх сільськогосподарських культур. Цьогоріч у господарствах області належить зібрати:сою – 77 тисяч гектарів;кукурудзу на зерно – 65 тисяч гектарів;соняшник – 28 тисяч гектарів;цукровий буряк – 9 тисяч гектарів;гречку – 2 тисячі гектарів;просо – 1 тисячу гектарів.