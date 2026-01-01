Не дочекався звістки: помер ветеран з Волині Ігор Пашкевич, син якого зник безвісти зник на війні
Сьогодні, 20:36
Волинь з невимовним болем оплакує ще одного мужнього воїна-ветерана, який захищав Україну.
Про втрату повідомили у Павлівській територіальній громаді.
"З невимовним болем сповіщаємо, що 29 липня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець - Пашкевич Ігор Григорович, мешканець села Старий Порицьк , батько безвісти зниклого Захисника України Віталія Пашкевича. Ігор Григорович народився 7 квітня 1968 року в місті Сокаль. Із 1995 року разом із сім’єю проживав у селі Старий Порицьк. Працював у галузі сільського господарства. У 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних Сил України. У 2025 році був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.
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Про втрату повідомили у Павлівській територіальній громаді.
"З невимовним болем сповіщаємо, що 29 липня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець - Пашкевич Ігор Григорович, мешканець села Старий Порицьк , батько безвісти зниклого Захисника України Віталія Пашкевича. Ігор Григорович народився 7 квітня 1968 року в місті Сокаль. Із 1995 року разом із сім’єю проживав у селі Старий Порицьк. Працював у галузі сільського господарства. У 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних Сил України. У 2025 році був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерана.
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