Чоловік, якого дістали з-під завалів будинку у Львові, - працівник поліції

загинув працівник поліції Володимир Шандра.



Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.



Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липняПро це повідомив міський голова Львова«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.

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