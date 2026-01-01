Чоловік, якого дістали з-під завалів будинку у Львові, - працівник поліції
Сьогодні, 19:09
У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липня загинув працівник поліції Володимир Шандра.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.
Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.
Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
Чоловік, якого дістали з-під завалів будинку у Львові, - працівник поліції
Сьогодні, 19:09
На Волині водій вантажівки пошкодив дві службові авто ТЦК та застосував сльозогінний газ
Сьогодні, 18:23
«Укренерго» готується до можливих графіків відключень
Сьогодні, 17:22
У п’яти школах Луцької громади обиратимуть нових директорів
Сьогодні, 16:49