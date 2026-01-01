«Укренерго» готується до можливих графіків відключень

«Укренерго» готується до можливих графіків відключень
Наступного тижня в Україні очікується спека, яка підвищить навантаження на енергосистему ще на 1 гігават.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Громадське.

Він зазначив, що різке зростання попиту на електроенергію збігається з періодом планових ремонтів на генерувальних потужностях.

Щоб покрити потреби у світлі під час спеки, енергетики вже скоригували графіки ремонтів на об’єктах, зокрема на енергоблоках атомних станцій. Також в Україні планують збільшити обсяги імпорту електроенергії.

Водночас держава стимулюватиме бізнес закуповувати імпортовану електрику для власних виробничих потреб. Крім того, для покриття дефіциту максимально залучать додаткові газові та теплові потужності.

Уряд розраховує, що це дасть змогу забезпечити потреби населення під час спеки.

Однак в «Укренерго» паралельно готуються до можливих графіків відключення для промисловості та бізнесу, якщо ситуація цього вимагатиме. Аби уникнути відключень, енергетики закликають заощаджувати електроенергію з 16:00 до 23:00.

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Теги: світло
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