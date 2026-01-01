У п’яти школах Луцької громади обиратимуть нових директорів

У п’яти школах Луцької громади обиратимуть нових директорів
У Луцькій громаді відбудуться конкурси на посади директорів п’яти комунальних закладів загальної середньої освіти.

На сесії міської ради депутати затвердили склади конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, пише misto.media.

Конкурси оголосять для:

луцького ліцею № 1;

луцького ліцею № 5;

луцької гімназії № 20;

луцького ліцею № 25;

прилуцької гімназії № 29.

До складу кожної конкурсної комісії увійшли представники міської ради, департаменту освіти, педагогічної спільноти та громадськості.

Після конкурсного відбору у цих навчальних закладах призначать нових директорів.

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Теги: Луцьк, школи, директори
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