У п’яти школах Луцької громади обиратимуть нових директорів





На сесії міської ради депутати затвердили склади конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, пише



Конкурси оголосять для:



луцького ліцею № 1;



луцького ліцею № 5;



луцької гімназії № 20;



луцького ліцею № 25;



прилуцької гімназії № 29.



До складу кожної конкурсної комісії увійшли представники міської ради, департаменту освіти, педагогічної спільноти та громадськості.



Після конкурсного відбору у цих навчальних закладах призначать нових директорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді відбудуться конкурси на посади директорів п’яти комунальних закладів загальної середньої освіти.На сесії міської ради депутати затвердили склади конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, пише misto.media Конкурси оголосять для:луцького ліцею № 1;луцького ліцею № 5;луцької гімназії № 20;луцького ліцею № 25;прилуцької гімназії № 29.До складу кожної конкурсної комісії увійшли представники міської ради, департаменту освіти, педагогічної спільноти та громадськості.Після конкурсного відбору у цих навчальних закладах призначать нових директорів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію