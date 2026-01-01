У п’яти школах Луцької громади обиратимуть нових директорів
Сьогодні, 16:49
У Луцькій громаді відбудуться конкурси на посади директорів п’яти комунальних закладів загальної середньої освіти.
На сесії міської ради депутати затвердили склади конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, пише misto.media.
Конкурси оголосять для:
луцького ліцею № 1;
луцького ліцею № 5;
луцької гімназії № 20;
луцького ліцею № 25;
прилуцької гімназії № 29.
До складу кожної конкурсної комісії увійшли представники міської ради, департаменту освіти, педагогічної спільноти та громадськості.
Після конкурсного відбору у цих навчальних закладах призначать нових директорів.
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На сесії міської ради депутати затвердили склади конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, пише misto.media.
Конкурси оголосять для:
луцького ліцею № 1;
луцького ліцею № 5;
луцької гімназії № 20;
луцького ліцею № 25;
прилуцької гімназії № 29.
До складу кожної конкурсної комісії увійшли представники міської ради, департаменту освіти, педагогічної спільноти та громадськості.
Після конкурсного відбору у цих навчальних закладах призначать нових директорів.
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