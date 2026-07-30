Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні, - Туск

Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Про це він сказав, відвідуючи місце падіння російської ракети у Люблінському воєводстві.



Главу уряду Польщі цитує The Guardian, пише



За словами Туска, інцидент з ракетою лише зміцнив його переконання, що Польща має й надалі підтримувати Україну.



«Безпека Польщі прямо й однозначно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі»,– сказав він.



Польський прем'єр наголосив, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну. Туск також розповів про свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.



За його словами, зараз зрозуміло, що наступні 100 днів «можуть вирішити результат цієї війни, і наразі шанси 50 на 50».



Водночас прем’єр зазначив, що значною мірою вирішення залежить від «деяких інших людей», зокрема – президента США Дональда Трампа та генерального директора SpaceX Ілона Маска.



Раніше Туск підтвердив, що найімовірніше в Польщу залетіла російська крилата ракета X-101. Прем’єр запевняє, що військові її б збили, якби політ продовжився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщізаявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Про це він сказав, відвідуючи місце падіння російської ракети у Люблінському воєводстві.Главу уряду Польщі цитує The Guardian, пише LB.ua За словами Туска, інцидент з ракетою лише зміцнив його переконання, що Польща має й надалі підтримувати Україну.«Безпека Польщі прямо й однозначно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі»,– сказав він.Польський прем'єр наголосив, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну. Туск також розповів про свою розмову з президентом УкраїниЗа його словами, зараз зрозуміло, що наступні 100 днів «можуть вирішити результат цієї війни, і наразі шанси 50 на 50».Водночас прем’єр зазначив, що значною мірою вирішення залежить від «деяких інших людей», зокрема – президента СШАта генерального директора SpaceXРаніше Туск підтвердив, що найімовірніше в Польщу залетіла російська крилата ракета X-101. Прем’єр запевняє, що військові її б збили, якби політ продовжився.

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