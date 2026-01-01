У Львові під завалами пʼятиповерхівки знайшли загиблого чоловіка

У Львові під завалами пʼятиповерхівки знайшли загиблого чоловіка
У Львові під завалами багатоповерхівки рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє начальник ОВА Максим Козицький.

"На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка.

Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 74 ракети та 284 дрони.

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Теги: Росія, війна, Львів
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