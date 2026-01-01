У Львові під завалами пʼятиповерхівки знайшли загиблого чоловіка
Сьогодні, 15:59
У Львові під завалами багатоповерхівки рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє начальник ОВА Максим Козицький.
"На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка.
Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 74 ракети та 284 дрони.
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Про це повідомляє начальник ОВА Максим Козицький.
"На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка.
Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 74 ракети та 284 дрони.
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