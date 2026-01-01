У Львові під завалами пʼятиповерхівки знайшли загиблого чоловіка





Про це повідомляє начальник ОВА Максим Козицький.



"На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка.



Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.



Нагадаємо, вночі 30 липня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 74 ракети та 284 дрони.

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