Біля Дружківки на Донеччині загинув воїн з Луцька Дмитро Солонніков
Сьогодні, 15:04
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник Дмитро Солонніков.
"Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні міської ради.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні міської ради.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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