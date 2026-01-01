Біля Дружківки на Донеччині загинув воїн з Луцька Дмитро Солонніков

Біля Дружківки на Донеччині загинув воїн з Луцька Дмитро Солонніков
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник Дмитро Солонніков.

"Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.

Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні міської ради.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Дружківки на Донеччині загинув воїн з Луцька Дмитро Солонніков
Сьогодні, 15:04
У дев'яти волинян виявили кліщовий енцефаліт
Сьогодні, 14:57
У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем
Сьогодні, 14:20
Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ, - Туск
Сьогодні, 13:56
Для військових на «Фронтері» зібрали понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:13
Медіа
відео
1/8