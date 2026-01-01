Біля Дружківки на Донеччині загинув воїн з Луцька Дмитро Солонніков

Дмитро Солонніков.



"Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні міської ради.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник"Солонніков Дмитро Володимирович (3 травня 1980 року народження) загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні міської ради.

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