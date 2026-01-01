Для військових на «Фронтері» зібрали понад мільйон гривень





Цьогоріч «Фронтера» зібрала 86 учасників із України, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Португалії та США. Серед них були письменники, поети, історики, філософи, дипломати, ветерани, культурні менеджери та музиканти, пише



Програма фестивалю налічувала 21 подію. Відвідувачі могли побувати на дискусіях, поетичних читаннях, публічних інтерв’ю, перформансі, записі подкасту, концертах гуртів thekomakoma і Vivienne Mort та інших заходах. Також вдруге діяла окрема дитяча програма.



Головною темою фестивалю стали «Межі причетності». Їй присвятили чотири дискусії про досвід війни, пам’ять, міжнародну співпрацю та майбутнє України. На відкритті письменник, художник і військовослужбовець Валерій Пузік наголосив на ролі культури під час війни.



«Культура це не дзеркало суспільства, а молот, яким кується нова реальність», сказав Валерій Пузік.



Організатори також приділили особливу увагу безбар’єрності. На території фестивалю облаштували пандуси, адаптовану вбиральню, кімнату для батьків із дітьми, забезпечили переклад жестовою мовою, англійською, а деяких подій іспанською мовою. Спеціально до фестивалю «Укрзалізниця» запустила додатковий швидкісний потяг Frontera Express.



Важливою частиною «Фронтери» стала благодійність. Напередодні фестивалю організатори спільно з фондом «Повернись живим» оголосили збір мільйона гривень на засоби зв’язку для бригади «Любарт». До ініціативи долучилися 15 луцьких закладів і бізнесів.



Загалом за два дні вдалося зібрати 1 115 818 гривень, які спрямують на підтримку українських військових та благодійних ініціатив:



Lubart Foundation — 120 910 грн на потреби бригади;



ОТАВА — 35 340 грн на лікування та відновлення бійців бригади «Любарт»;



AZOV.ONE — 80 351 грн на потреби бригади Азов;



банка «Привіти на Фронтері» (чат екрану, мерч і аукціони) — 453 411 грн. Кошти відправлять на збір на засоби зв’язку для бригади «Любарт», організований фестивалем «Фронтера» спільно з фондом «Повернись живим»;



банка «Збір на засоби зв’язку для бригади „Любарт“ спільно із фондом „Повернись живим“, куди також входить допоміжна банка „Портрет за донат“ від фотографа Віктора Голікова — 425 806 грн (станом на ранок 28 липня 2026 року).



Організатором фестивалю були Літературна платформа «Фронтера». Стратегічний партнер — платформа «Алгоритм дій». Діджитал-партнер — компанія ideil. Благодійні партнери — фонд «Повернись живим», патронатний підрозділ «Любарт супровід» та фонд Lubart Foundation. Захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Флагманські події».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершився 6 Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Протягом двох днів його відвідали 2 718 людей, що стало найбільшою кількістю гостей за всю історію події.Цьогоріч «Фронтера» зібрала 86 учасників із України, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Португалії та США. Серед них були письменники, поети, історики, філософи, дипломати, ветерани, культурні менеджери та музиканти, пише misto.media Програма фестивалю налічувала 21 подію. Відвідувачі могли побувати на дискусіях, поетичних читаннях, публічних інтерв’ю, перформансі, записі подкасту, концертах гуртів thekomakoma і Vivienne Mort та інших заходах. Також вдруге діяла окрема дитяча програма.Головною темою фестивалю стали «Межі причетності». Їй присвятили чотири дискусії про досвід війни, пам’ять, міжнародну співпрацю та майбутнє України. На відкритті письменник, художник і військовослужбовецьнаголосив на ролі культури під час війни.«Культура це не дзеркало суспільства, а молот, яким кується нова реальність», сказав Валерій Пузік.Організатори також приділили особливу увагу безбар’єрності. На території фестивалю облаштували пандуси, адаптовану вбиральню, кімнату для батьків із дітьми, забезпечили переклад жестовою мовою, англійською, а деяких подій іспанською мовою. Спеціально до фестивалю «Укрзалізниця» запустила додатковий швидкісний потяг Frontera Express.Важливою частиною «Фронтери» стала благодійність. Напередодні фестивалю організатори спільно з фондом «Повернись живим» оголосили збір мільйона гривень на засоби зв’язку для бригади «Любарт». До ініціативи долучилися 15 луцьких закладів і бізнесів.Загалом за два дні вдалося зібрати 1 115 818 гривень, які спрямують на підтримку українських військових та благодійних ініціатив:Lubart Foundation — 120 910 грн на потреби бригади;ОТАВА — 35 340 грн на лікування та відновлення бійців бригади «Любарт»;AZOV.ONE — 80 351 грн на потреби бригади Азов;банка «Привіти на Фронтері» (чат екрану, мерч і аукціони) — 453 411 грн. Кошти відправлять на збір на засоби зв’язку для бригади «Любарт», організований фестивалем «Фронтера» спільно з фондом «Повернись живим»;банка «Збір на засоби зв’язку для бригади „Любарт“ спільно із фондом „Повернись живим“, куди також входить допоміжна банка „Портрет за донат“ від фотографа— 425 806 грн (станом на ранок 28 липня 2026 року).Організатором фестивалю були Літературна платформа «Фронтера». Стратегічний партнер — платформа «Алгоритм дій». Діджитал-партнер — компанія ideil. Благодійні партнери — фонд «Повернись живим», патронатний підрозділ «Любарт супровід» та фонд Lubart Foundation. Захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Флагманські події».

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