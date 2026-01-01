Восьмеро військовослужбовців стали почесними громадянами Луцька: пʼятеро з них — посмертно
Сьогодні, 12:19
Військовослужбовцям присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 30 липня, під час другого пленарного засідання міської ради ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (посмертно):
Лисенку Євгену Вадимовичу – майору, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
Месю Олексію Сергійовичу – полковнику, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
Небосю Ігорю Євгенійовичу – капітану, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;
Поповичу Денису Миколайовичу – полковнику, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;
Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику, Герою України, військовослужбовцю Національної гвардії України.
"Ці звання - вияв поваги та вдячності жителів громади загиблим Героям, а також їхні особисті заслуги перед Україною та нашою громадою", - йдеться в повідомленні.
За вірність військовій присязі, мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»:
майору Бардюку Валерію Віталійовичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Збройних Cил України;
майору Котову Владиславу Олеговичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
підполковнику Найдичу Віталію Сергійовичу – повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 30 липня, під час другого пленарного засідання міської ради ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (посмертно):
Лисенку Євгену Вадимовичу – майору, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
Месю Олексію Сергійовичу – полковнику, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
Небосю Ігорю Євгенійовичу – капітану, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;
Поповичу Денису Миколайовичу – полковнику, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;
Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику, Герою України, військовослужбовцю Національної гвардії України.
"Ці звання - вияв поваги та вдячності жителів громади загиблим Героям, а також їхні особисті заслуги перед Україною та нашою громадою", - йдеться в повідомленні.
За вірність військовій присязі, мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»:
майору Бардюку Валерію Віталійовичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Збройних Cил України;
майору Котову Владиславу Олеговичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;
підполковнику Найдичу Віталію Сергійовичу – повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України.
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