Восьмеро військовослужбовців стали почесними громадянами Луцька: пʼятеро з них — посмертно





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Сьогодні, 30 липня, під час другого пленарного засідання міської ради ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (посмертно):



Лисенку Євгену Вадимовичу – майору, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;



Месю Олексію Сергійовичу – полковнику, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;



Небосю Ігорю Євгенійовичу – капітану, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;



Поповичу Денису Миколайовичу – полковнику, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;



Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику, Герою України, військовослужбовцю Національної гвардії України.



"Ці звання - вияв поваги та вдячності жителів громади загиблим Героям, а також їхні особисті заслуги перед Україною та нашою громадою", - йдеться в повідомленні.



За вірність військовій присязі, мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»:



майору Бардюку Валерію Віталійовичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Збройних Cил України;



майору Котову Владиславу Олеговичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;



підполковнику Найдичу Віталію Сергійовичу – повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцям присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».Про це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні, 30 липня, під час другого пленарного засідання міської ради ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (посмертно):– майору, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;– полковнику, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;– капітану, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;– полковнику, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;– підполковнику, Герою України, військовослужбовцю Національної гвардії України."Ці звання - вияв поваги та вдячності жителів громади загиблим Героям, а також їхні особисті заслуги перед Україною та нашою громадою", - йдеться в повідомленні.За вірність військовій присязі, мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»:майору– повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Збройних Cил України;майору– повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;підполковнику– повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України.

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