Восьмеро військовослужбовців стали почесними громадянами Луцька: пʼятеро з них — посмертно

Восьмеро військовослужбовців стали почесними громадянами Луцька: пʼятеро з них — посмертно
Військовослужбовцям присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 30 липня, під час другого пленарного засідання міської ради ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (посмертно):

Лисенку Євгену Вадимовичу – майору, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;

Месю Олексію Сергійовичу – полковнику, Герою України, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;

Небосю Ігорю Євгенійовичу – капітану, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;

Поповичу Денису Миколайовичу – полковнику, Герою України, співробітнику Служби безпеки України;

Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику, Герою України, військовослужбовцю Національної гвардії України.

"Ці звання - вияв поваги та вдячності жителів громади загиблим Героям, а також їхні особисті заслуги перед Україною та нашою громадою", - йдеться в повідомленні.

За вірність військовій присязі, мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»:

майору Бардюку Валерію Віталійовичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Збройних Cил України;

майору Котову Владиславу Олеговичу – повному кавалеру ордена «За мужність», військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України;

підполковнику Найдичу Віталію Сергійовичу – повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, військовослужбовцю Повітряних сил Збройних Cил України.

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Теги: Луцька громада, почесний громадянин, звання
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