Під Кривим Рогом унаслідок російського удару загинула багатодітна родина





Про це повідомили президент Володимир Зеленський, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та Новопільска сільська рада, пише



Вілкул повідомив, що російська балістична ракета вдарила прямо в житловий будинок. Станом на ранок загинули шість людей — серед них троє дітей і троє дорослих.



Зеленський додав, що ще двох дітей дістали з-під завалів живими.



Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули 6 людей, серед яких — троє дітей: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей



Новопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується. Оскільки під завалами перебувають ще четверо дітей.



«На жаль, з-під завалів уже дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей. Це непоправна трагедія, яка сколихнула всю громаду», — повідомила сільська рада.



Як пише місцевий канал «Перший міський. Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки — 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука.



«Серед тих, чиї тіла вже знайшли та ще шукають: Марк, якому за місяць мало б виповнитися 18 років, Домініка (16 років), Віоріка (14 років), Захарій (13 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (9 років), Емілія (7 років) та онук Артем, якому був лише 1 рік і 6 місяців», — повідомили журналісти.



За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще вісім людей зазнали поранень, серед них двоє дітей — це хлопчики 6 та 15 років.



Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують день жалоби за загиблими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки в селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина — щонайменше шестеро людей. Пошуки ще продовжуються.Про це повідомили президент, керівник військової адміністрації Кривого Рогута Новопільска сільська рада, пише Громадське Вілкул повідомив, що російська балістична ракета вдарила прямо в житловий будинок. Станом на ранок загинули шість людей — серед них троє дітей і троє дорослих.Зеленський додав, що ще двох дітей дістали з-під завалів живими.Міністр внутрішніх справзаявив, що унаслідок прямого влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, загинули 6 людей, серед яких — троє дітей: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людейНовопільська сільська рада повідомила, що пошуково-рятувальна операція ще продовжується. Оскільки під завалами перебувають ще четверо дітей.«На жаль, з-під завалів уже дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей. Це непоправна трагедія, яка сколихнула всю громаду», — повідомила сільська рада.Як пише місцевий канал «Перший міський. Кривий Ріг», у власному будинку загинули багатодітні батьки — 47-річнийта 41-річна. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука.«Серед тих, чиї тіла вже знайшли та ще шукають:, якому за місяць мало б виповнитися 18 років,(16 років),(14 років),(13 років),(11 років),(9 років),(7 років) та онук, якому був лише 1 рік і 6 місяців», — повідомили журналісти.За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу, внаслідок російського удару ще вісім людей зазнали поранень, серед них двоє дітей — це хлопчики 6 та 15 років.Вілкул додав, 31 липня у місті Кривий Ріг оголошують день жалоби за загиблими.

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