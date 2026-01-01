ДБР проводить масові обшуки у ТЦК по всій Україні

Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов».у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України, повідомляє ДБР.Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер».За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.