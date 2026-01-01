ДБР проводить масові обшуки у ТЦК по всій Україні
Сьогодні, 10:41
Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов».
Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України, повідомляє ДБР.
Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.
Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.
Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер».
За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.
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Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України, повідомляє ДБР.
Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.
Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.
Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер».
За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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