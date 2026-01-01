На Волині та Львівщині ліквідували наркобізнес «сімейного підряду»

На Волині та Львівщині ліквідували наркобізнес «сімейного підряду»
Суд обрав запобіжні заходи «сімейному підряду», який постачав заборонені речовини засудженим. Затримали ділків 28 липня поліцейські, у співпраці з оперативним відділом ДУ "Маневицька виправна колонія" та під процесуальним керівництвом прокуратури: спецоперація тривала одночасно у двох областях.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

35-річний засуджений з Дрогобича, який відбував покарання в колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх – від 35-річного мешканця Трускавця.

А 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази, - усе направлено на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали в порядку ст. 615 КПК України. Усім слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Наразі суд обрав усім запобіжні заходи – тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Троє підозрюваних арештовані, четвертий також продовжує перебування за гратами, хоча вже у вересні мав повернутися на волю.

Слідство триває.


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Теги: наркотики, Волинь
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