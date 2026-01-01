На Волині та Львівщині ліквідували наркобізнес «сімейного підряду»

Суд обрав запобіжні заходи «сімейному підряду», який. Затримали ділків 28 липня поліцейські, у співпраці з оперативним відділом ДУ "Маневицька виправна колонія" та під процесуальним керівництвом прокуратури: спецоперація тривала одночасно у двох областях.Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.35-річний засуджений з Дрогобича, який відбував покарання в колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх – від 35-річного мешканця Трускавця.А 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази, - усе направлено на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали в порядку ст. 615 КПК України. Усім слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.Наразі суд обрав усім запобіжні заходи – тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Троє підозрюваних арештовані, четвертий також продовжує перебування за гратами, хоча вже у вересні мав повернутися на волю.Слідство триває.