На Волині зловили винуватця великої пожежі на природі, який спалював сміття

На Волині зловили винуватця великої пожежі на природі, який спалював сміття
Минулої доби рятувальники Луцького району ліквідували чотири пожежі в екосистемах. Із них дві пожежі сміття та ще дві — через займання сухої трави.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Суха рослинність горіла у Луцьку на вулиці Наливайка та в селі Лучиці Боратинської громади. Ймовірною причиною обох пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Ще дві пожежі трапилися в місті Ківерцях та селі Хопнів Ківерцівської громади, де горіло сміття на відкритих територіях. У Ківерцях на місці події рятувальники виявили громадянина, який підпалив сміття. На порушника складено адміністративний протокол за статтею 175 КУпПА.

Крім того, під час проведення профілактичних заходів офіцери-рятувальники громади Луцького району виявили в селі Романів чоловіка, який спалював залишки сухої рослинності. На нього складено адміністративний протокол за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рятувальники вкотре нагадують: спалювання сухої рослинності та сміття є небезпечним, завдає шкоди довкіллю, створює загрозу поширення вогню та тягне за собою адміністративну відповідальність.


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Теги: пожежа, Волинь
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