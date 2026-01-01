На Волині зловили винуватця великої пожежі на природі, який спалював сміття

Минулої доби рятувальники Луцького району ліквідували чотири пожежі в екосистемах. Із них дві пожежі сміття та ще дві — черезПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Суха рослинність горіла у Луцьку на вулиці Наливайка та в селі Лучиці Боратинської громади. Ймовірною причиною обох пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Ще дві пожежі трапилися в місті Ківерцях та селі Хопнів Ківерцівської громади, де горіло сміття на відкритих територіях. У Ківерцях на місці події рятувальники виявили громадянина, який підпалив сміття. На порушника складено адміністративний протокол за статтею 175 КУпПА.Крім того, під час проведення профілактичних заходів офіцери-рятувальники громади Луцького району виявили в селі Романів чоловіка, який спалював залишки сухої рослинності. На нього складено адміністративний протокол за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Рятувальники вкотре нагадують: спалювання сухої рослинності та сміття є небезпечним, завдає шкоди довкіллю, створює загрозу поширення вогню та тягне за собою адміністративну відповідальність.