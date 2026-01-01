У Луцькій міській раді - чергові кадрові зміни: обрали нових заступницю і керуючу справами

У Луцькій міській раді - чергові кадрові зміни: обрали нових заступницю і керуючу справами
У Луцькій міській раді — чергові кадрові зміни. Після призначення на посаду секретаря Андрія Разумовського, також обрали нових заступницю міського голови і керуючу справами виконкому.

Кандидатури розглянули 30 липня на сесії, повідомила кореспондентка Суспільного.

Відтак, заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради замість Наталії Муравйової, яка пішла з посади напередодні, обрали Юлію Дацюк.
У Луцькій міській раді - чергові кадрові зміни: обрали нових заступницю і керуючу справами

Також кандидатуру Наталії Юрченко, яка очолювала юридичний департамент, затвердили на посаду керуючого справами виконавчого комітету міськради.
У Луцькій міській раді - чергові кадрові зміни: обрали нових заступницю і керуючу справами

Кандидатуру заступниці і керуючої справами виконкому підтримали 30 із 33 присутніх на сесії депутатів.

Що відомо про кадрові зміни у Луцькій міській раді

38-річна Катерина Шкльода була призначена на посаду секретаря Луцької міської ради 25 березня 2026 року. Це сталося після відставки колишнього очільника міської ради Ігоря Поліщука, який 23 березня написав заяву на звільнення. Шкльоду під час таємного голосування тоді підтримав 31 депутат.

Ввечері 28 липня на сайті Луцької міської ради з'явилося розпорядження про добровільне складання Шкльодою повноважень секретаря. 29 липня на сесії депутати підтримали її рішення залишити головування у раді.

Замість Катерини Шкльоди таємним голосуванням депутати обрали її однопартійця Андрія Разумовського. Його кандидатура була єдиною у бюлетені для голосування. Разумовського на посаді секретаря Луцької міської ради підтримали 32 обранці. Голосувати відмовилися представники партії «Європейська Солідарність».

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Теги: Луцька міська рада, кадрові зміни
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