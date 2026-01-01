У Польщі пасажири виштовхнули з потяга чоловіків, які напали на українця





Про це повідомляє



Що сталося в потязі



Інцидент стався у потязі сполученням Варшава-Тлуш поблизу станції Кобилка-Оссув. За словами поліції, двоє чоловіків - 20 і 22 років - почали чіплятися до 16-річного громадянина України. Сам підліток пізніше розповів, що й не знає, чому саме до нього причепились.



За кадрами, оприлюдненими в мережі, нападники ображали й погрожували хлопцю. Користувачі мережі також повідомляли, що чоловіки вигукували ксенофобські гасла проти українців і білорусів.



Коли один з агресорів спробував наблизитись до пасажира, який знімав ситуацію на відео, його зупинили інші люди у вагоні.



Як завершився конфлікт



Начальник потяга наказав чоловікам покинути вагон. Зав'язалась штовханина, під час якої агресор відштовхнув начальника потяга - у відповідь інший пасажир виштовхнув нападника з потяга. Його спільника також знешкодили.



Що зробила поліція



Обох чоловіків перевірили на алкоголь, вони виявились тверезими, на інші речовини їх не перевіряли.



За словами поліції, мати потерпілого хлопця не побажала подавати заяву й не підтвердила, що інцидент мав національний підтекст. Правоохоронці також зазначили, що не отримували жодного офіційного повідомлення про ксенофобські вигуки, про які писали в мережі.



Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку - по 500 злотих кожному.



Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній час. У Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару, атриманим загрожує тривалий термін увʼязнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У потязі під Варшавою двоє чоловіків намагались напасти на українця, втрутитись довелось іншим пасажирам, які виштовхнули агресора з вагона.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.Інцидент стався у потязі сполученням Варшава-Тлуш поблизу станції Кобилка-Оссув. За словами поліції, двоє чоловіків - 20 і 22 років - почали чіплятися до 16-річного громадянина України. Сам підліток пізніше розповів, що й не знає, чому саме до нього причепились.За кадрами, оприлюдненими в мережі, нападники ображали й погрожували хлопцю. Користувачі мережі також повідомляли, що чоловіки вигукували ксенофобські гасла проти українців і білорусів.Коли один з агресорів спробував наблизитись до пасажира, який знімав ситуацію на відео, його зупинили інші люди у вагоні.Начальник потяга наказав чоловікам покинути вагон. Зав'язалась штовханина, під час якої агресор відштовхнув начальника потяга - у відповідь інший пасажир виштовхнув нападника з потяга. Його спільника також знешкодили.Обох чоловіків перевірили на алкоголь, вони виявились тверезими, на інші речовини їх не перевіряли.За словами поліції, мати потерпілого хлопця не побажала подавати заяву й не підтвердила, що інцидент мав національний підтекст. Правоохоронці також зазначили, що не отримували жодного офіційного повідомлення про ксенофобські вигуки, про які писали в мережі.Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку - по 500 злотих кожному.Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній час. У Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару, атриманим загрожує тривалий термін увʼязнення.

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