На Волині незаконно зрубали сотні дерев на мільйон гривень, - екологи

На території лісогосподарського підприємства на Волині екологи виявилипонад 250 дерев. Збитки становлять понад 1,1 мільйона гривень.Про це у фейсбуці повідомила Держекоінспекція у Волинській області.Фахівці екоінспекції у Ковельському районі на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 251 дерева без будь-яких дозвільних документів.На місце події було викликано працівників правоохоронних органів та слідчо-оперативну групу .Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки, виявлено 251 пень зрубаних дерев, порід: сосна, береза, та вільха. Діаметри незаконно зрубаних дерев сягають: від 10 до 50 см.Відповідно до інформації, розміщеної на сайті ЛІАЦ (Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру) - лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено незаконну порубку, з 2023 року - не видавались.Період проведення незаконної рубки, кінець 2025 року - початок 2026 року.Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, в наслідок незаконної порубки 251 дерева, становлять - 1 121 010 грн.За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.