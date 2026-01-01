На Волині незаконно зрубали сотні дерев на мільйон гривень, - екологи
Сьогодні, 10:12
На території лісогосподарського підприємства на Волині екологи виявили незаконну порубку понад 250 дерев. Збитки становлять понад 1,1 мільйона гривень.
Про це у фейсбуці повідомила Держекоінспекція у Волинській області.
Фахівці екоінспекції у Ковельському районі на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 251 дерева без будь-яких дозвільних документів.
На місце події було викликано працівників правоохоронних органів та слідчо-оперативну групу .
Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки, виявлено 251 пень зрубаних дерев, порід: сосна, береза, та вільха. Діаметри незаконно зрубаних дерев сягають: від 10 до 50 см.
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті ЛІАЦ (Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру) - лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено незаконну порубку, з 2023 року - не видавались.
Період проведення незаконної рубки, кінець 2025 року - початок 2026 року.
Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, в наслідок незаконної порубки 251 дерева, становлять - 1 121 010 грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
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Про це у фейсбуці повідомила Держекоінспекція у Волинській області.
Фахівці екоінспекції у Ковельському районі на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 251 дерева без будь-яких дозвільних документів.
На місце події було викликано працівників правоохоронних органів та слідчо-оперативну групу .
Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки, виявлено 251 пень зрубаних дерев, порід: сосна, береза, та вільха. Діаметри незаконно зрубаних дерев сягають: від 10 до 50 см.
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті ЛІАЦ (Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру) - лісорубні квитки на даний квартал, на якому виявлено незаконну порубку, з 2023 року - не видавались.
Період проведення незаконної рубки, кінець 2025 року - початок 2026 року.
Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, в наслідок незаконної порубки 251 дерева, становлять - 1 121 010 грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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