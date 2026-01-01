Росія цієї ночі атакувала Рівненщину
Сьогодні, 10:00
Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Маємо збиття ворожих цілей.
Дякую силам ППО за професійну роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі проти 30 липня війська рф запустили по місту Львів 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.
У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Маємо збиття ворожих цілей.
Дякую силам ППО за професійну роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі проти 30 липня війська рф запустили по місту Львів 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.
У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).
Головне фото - ілюстративне.
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