Росія цієї ночі атакувала Рівненщину

Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.Маємо збиття ворожих цілей.Дякую силам ППО за професійну роботу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що уночі проти 30 липня війська. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).