Вночі на Львів летіли 22 ракети, - Садовий

рф запустили по місту Львів 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.



Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише



Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків та школи.



У будинку, де триває розбір завалів, були «зрізані» цілі поверхи. Рятувальники проводять пошук вцілілих, допомагають небайдужі місцеві жителі.



Кількість постраждалих зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина перебуває в лікарні.



Ці дані не остаточні, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей.



Про атаку



Уночі проти 30 липня війська рф підіймали в небо літаки стратегічної авіації, запускали балістичні та крилаті ракети по Україні. Основним напрямком удару були західні регіони.



У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).



На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу «Нової пошти», одна людина загинула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі проти 30 липня війська. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.Про це повідомив міський голова Львова, пише Громадське Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків та школи.У будинку, де триває розбір завалів, були «зрізані» цілі поверхи. Рятувальники проводять пошук вцілілих, допомагають небайдужі місцеві жителі.Кількість постраждалих зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина перебуває в лікарні.Ці дані не остаточні, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей.Уночі проти 30 липня війська рф підіймали в небо літаки стратегічної авіації, запускали балістичні та крилаті ракети по Україні. Основним напрямком удару були західні регіони.У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу «Нової пошти», одна людина загинула.

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