Вночі на Львів летіли 22 ракети, - Садовий
Сьогодні, 09:31
Уночі проти 30 липня війська рф запустили по місту Львів 22 ракети. Більшість із них вдалося збити, але були й прямі влучання.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише Громадське.
Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків та школи.
У будинку, де триває розбір завалів, були «зрізані» цілі поверхи. Рятувальники проводять пошук вцілілих, допомагають небайдужі місцеві жителі.
Кількість постраждалих зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина перебуває в лікарні.
Ці дані не остаточні, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей.
Про атаку
Уночі проти 30 липня війська рф підіймали в небо літаки стратегічної авіації, запускали балістичні та крилаті ракети по Україні. Основним напрямком удару були західні регіони.
У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).
На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу «Нової пошти», одна людина загинула.
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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише Громадське.
Нині відомо про пошкодження 21 будинку у Львові, двох садочків та школи.
У будинку, де триває розбір завалів, були «зрізані» цілі поверхи. Рятувальники проводять пошук вцілілих, допомагають небайдужі місцеві жителі.
Кількість постраждалих зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина перебуває в лікарні.
Ці дані не остаточні, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей.
Про атаку
Уночі проти 30 липня війська рф підіймали в небо літаки стратегічної авіації, запускали балістичні та крилаті ракети по Україні. Основним напрямком удару були західні регіони.
У Києві загинула 1 людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська рф поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих (серед них 3 дітей) та 8 поранених (зокрема, 2 дітей).
На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу «Нової пошти», одна людина загинула.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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