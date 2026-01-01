Від межі життя і смерті – до весілля. Неймовірна історія кохання ветерана з Волині

Від межі життя і смерті – до весілля. Неймовірна історія кохання ветерана з Волині
Колишній військовослужбовець 100-ї окремої механізованої бригади Олександр Іванісов після поранення пройшов дивовижний шлях.

Про це інформує Суспільне.

Ветеран війни з Волині, колишній військовослужбовець 100-ї окремої механізованої бригади Олександр Іванісов після важкого поранення хребта пересувається на кріслі колісному.

Разом із дружиною Юлією вони пройшли через розлуку фронтом, майже два роки лікарень, боротьбу за життя та адаптацію до нової реальності.

Цього року пара одружилася. Кажуть: їхнє кохання витримало усі випробування. Нині Олександр допомагає побратимам — зібрав для них мільйон гривень.

Подробиці – у відео.



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Теги: ветерани, Волинь
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