Загибель волинянина на війні підтвердили лише через 2 роки

Загибель волинянина на війні підтвердили лише через 2 роки
У боях із російськими загарбниками на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Обозовського із села Мирне на Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

Війна, розв'язана російським агресором, продовжує забирати життя найкращих синів і доньок України, які мужньо стали на захист рідної землі, свободи та незалежності нашої держави.

З глибоким сумом у міськраді повідомили, що підтверджено загибель земляка — Обозовського Дмитра, 20 серпня 1999 року народження, жителя села Мирне.

Солдат Дмитро Обозовський був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок перед Українським народом.

29 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України, в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області, Дмитро загинув, віддавши найдорожче — власне життя — за свободу, незалежність і мирне майбутнє України.

Понад два роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого Захисника. На жаль, підтвердилася найстрашніша звістка — Герой навіки повертається до рідного дому на щиті.

«У ці скорботні дні висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Дмитра. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї непоправної втрати. Разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі та розділяємо цей невимовний біль. Вічна пам'ять і шана Захиснику України! Герої не вмирають!» - зазначили у мерії.

Про дату, час зустрічі Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.
Загибель волинянина на війні підтвердили лише через 2 роки

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Теги: загиблі, війна
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