У Львові вже відомо про 20 постраждалих

Унаслідок нічноїу Львові станом на 08:00 сьогодні, 30 липня, постраждали близько 20 людей.Про це у фейсбуці повідомив Львівський міський головаЗа словами мера, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.«Дякуємо всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції», - зазначив міський голова.