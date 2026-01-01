У Львові вже відомо про 20 постраждалих
Сьогодні, 08:14
Унаслідок нічної ракетної атаки у Львові станом на 08:00 сьогодні, 30 липня, постраждали близько 20 людей.
Про це у фейсбуці повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.
За словами мера, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.
Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.
«Дякуємо всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції», - зазначив міський голова.
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Про це у фейсбуці повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.
За словами мера, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.
Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.
«Дякуємо всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції», - зазначив міський голова.
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