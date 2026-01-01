У Львові вже відомо про 20 постраждалих

У Львові вже відомо про 20 постраждалих
Унаслідок нічної ракетної атаки у Львові станом на 08:00 сьогодні, 30 липня, постраждали близько 20 людей.

Про це у фейсбуці повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За словами мера, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.

«Дякуємо всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції», - зазначив міський голова.


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Теги: обстріл, росія
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