Стипендії в Україні злетять удвічі: хто отримає 20 тисяч грн та які умови

В Україні від 1 вересня 2026 року суттєво зростуть державні стипендії для студентів. А виплати від президента України підскочать у два рази — до 20 тисяч гривень. Як отримати стипендію президента України і хто має на неї право — розповімо далі.Про це пише «Судово-юридична газета».Стипендія 20 тисяч гривень для студентів: хто може її отриматиКрім президентської стипендії, також зростуть і академічні — до 5,8 тисячі гривень. Мінімальна стипендія для українських студентів становитиме 4 тисячі гривень. Суттєве підвищення чекає і на учнів коледжів — їхні стипендії також збільшаться вдвічі.Загалом у державному бюджеті на цю програму вже заклали 1,2 мільярда гривень.У підкомітеті з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту роз’яснили, що преміальні 20 тисяч гривень виплачуватимуть першокурсникам, які склали кожен предмет НМТ щонайменше на 185 балів.За попередніми розрахунками, під цю категорію вже підпадають близько 1% цьогорічних абітурієнтів — це орієнтовно 3 тисячі вступників.Окремі пільги передбачили для молоді з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Такі вступники зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання НМТ. З ними проводитимуть співбесіди. Спеціальні освітні центри при університетах працюватимуть для них із 1 липня до 30 серпня.Окрім того, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ абітурієнти з ТОТ та прифронтових громад мають можливість здобути гранти на навчання та одноразову грошову допомогу — 50 тисяч гривень.Державна програма грантів також продовжує працювати. Розраховувати на знижку на навчання чи повну оплату зможуть такі дві категорії майбутніх студентів:від 17 тисяч гривень на рік — за результати від 150 балів (для окремих спеціальностей — від 140 балів);від 25 тисяч гривень на рік — за результати від 170 балів.