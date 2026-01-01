Курс валют на 30 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизиилася на 5 копійок та становить 44,87 грн. Натомість євро зріс на 2 копійки. Злотий не змінився.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,87 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,08 (+2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 (± 0коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 30 липня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизиилася на 5 копійок та становить 44,87 грн. Натомість євро зріс на 2 копійки. Злотий не змінився.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,87 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 51,08 (+2 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,80 (± 0коп.).

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