Курс валют на 30 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 30 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 30 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизиилася на 5 копійок та становить 44,87 грн. Натомість євро зріс на 2 копійки. Злотий не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,87 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,08 (+2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (± 0коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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