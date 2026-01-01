Чи очікувати магнітні бурі 30 липня: пронноз

У четвер, 30 липня, прогнозують підвищену геомагнітну активність.Як повідомляють у Meteoagent, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.За даними Meteoprog, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не прогнозують.Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою. За минулу добу на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча зберігається ймовірність спалахів М-класу та невелика ймовірність спалахів Х-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.