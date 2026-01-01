30 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження ексзаступник Гіркополонківського сільського голови, депутат Боратинської сільської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ(на фото), уродженець Волині, український кінорежисер, актор, продюсерТакож день народження 30 липня святкують журналістка, музикантта журналістВітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня, тих, які мають імена Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим і Павло.Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Свято було запропоновано 1958 року в Парагваї доктором Артеміо Брачіо під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско. Відтоді цей день став символом тепла, доброти та спільності. А саму дату проголосила Генеральна Асамблея ООН 2011 року. Цього дня ми нагадуємо собі, як важливо мати справжніх друзів та підтримувати дружні стосунки.Також 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 2013 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила цей день Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми. Він був запроваджений з метою підвищення обізнаності громадян щодо глобальної проблеми торгівлі людьми та залучення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього жахливого злочину.А ще 30 липня Всесвітній день вишивки. Це неофіційне свято було започатковане шведською організацією "Broderiakademin, BRAK" 2011 року. Воно стало частиною традиції та щорічно припадає на третю декаду липня. Вишивка — це мистецтво оздоблення тканини візерунками за допомогою голок та ниток. Вишивка має різні стилі та техніки, і вона завжди була важливою частиною культурної спадщини не лише українців, але й інших народів світу.