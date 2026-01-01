Скільки коштує зібрати дитину до школи у Луцьку: огляд цін на канцелярію





Журналісти



Зібрати базовий шкільний портфель можна за різними цінами, адже вартість кожного предмета залежить від виробника, якості матеріалів та дизайну. До прикладу зошити коштують від 3 до 70 грн за штуку, залежно від якості паперу та кількості сторінок.



Папки для зошитів можна придбати орієнтовно за 120 гривень. Упаковка обкладинок обійдеться від 50 грн. Ціни на щоденники коливаються від 35 до 400 грн залежно від типу обкладинки та оформлення.



Письмове приладдя також має широкий ціновий діапазон. Звичайні ручки коштують від 3 до 50 грн залежно від дизайну та запасу стержня, а прості олівці обійдуться до 15 грн за штуку. Набори кольорових олівців мають найбільший розрив у ціні — від 14 до майже 1000 грн залежно від якості виробника та кількості кольорів у палітрі.



Для зберігання ручок та олівців знадобляться пенали, вартість яких становить від 50 до 400 грн залежно від якості, кількості відсіків та наявності додаткових аксесуарів.



Загалом на канцелярію батькам доведеться витратити від 300 до 2000 гривень і навіть більше, все залежить від кількості шкільного приладдя.



Загалом ціновий діапазон на канцелярію у Луцьку дозволяє як максимально зекономити, так і обрати дорожчі преміальні товари, а остаточна сума в чеку залежатиме виключно від уподобань школяра та фінансових можливостей батьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і батьки луцьких школярів уже активно готуються до першого вересня, шукаючи все необхідне для навчання. Одне з головних завдань напередодні школи — закупівля канцелярії.Журналісти ВСН відвідали Центральний ринок та магазини у Луцьку, аби дізнатися, скільки коштує шкільне приладдяЗібрати базовий шкільний портфель можна за різними цінами, адже вартість кожного предмета залежить від виробника, якості матеріалів та дизайну. До прикладу зошити коштують від 3 до 70 грн за штуку, залежно від якості паперу та кількості сторінок.Папки для зошитів можна придбати орієнтовно за 120 гривень. Упаковка обкладинок обійдеться від 50 грн. Ціни на щоденники коливаються від 35 до 400 грн залежно від типу обкладинки та оформлення.Письмове приладдя також має широкий ціновий діапазон. Звичайні ручки коштують від 3 до 50 грн залежно від дизайну та запасу стержня, а прості олівці обійдуться до 15 грн за штуку. Набори кольорових олівців мають найбільший розрив у ціні — від 14 до майже 1000 грн залежно від якості виробника та кількості кольорів у палітрі.Для зберігання ручок та олівців знадобляться пенали, вартість яких становить від 50 до 400 грн залежно від якості, кількості відсіків та наявності додаткових аксесуарів.Загалом на канцелярію батькам доведеться витратити від 300 до 2000 гривень і навіть більше, все залежить від кількості шкільного приладдя.Загалом ціновий діапазон на канцелярію у Луцьку дозволяє як максимально зекономити, так і обрати дорожчі преміальні товари, а остаточна сума в чеку залежатиме виключно від уподобань школяра та фінансових можливостей батьків.

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