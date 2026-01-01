Парафіяни УПЦ МП вирушили хресною ходою з Волині до Почаївської лаври





Відео хресної ходи поширив у Фейсбуці ветеран російсько-української війни, історик Віктор Пермяков, передає







"Відео зроблене сьогодні в с. Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільську область", - написав Пермяков.



Укрінформ звернувся до місцевої влади та правоохоронних органів із запитом щодо законності проведення цього масового заходу та очікує на відповідь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині парафіяни УПЦ МП вирушили хресною дорогою до Почаївської лаври, яку нещодавно Державна служба з етнополітики та свободи совісті визнала афілійованою з Російською православною церквою.Відео хресної ходи поширив у Фейсбуці ветеран російсько-української війни, історик, передає Укрінформ "Відео зроблене сьогодні в с. Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільську область", - написав Пермяков.Укрінформ звернувся до місцевої влади та правоохоронних органів із запитом щодо законності проведення цього масового заходу та очікує на відповідь.

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