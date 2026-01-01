Парафіяни УПЦ МП вирушили хресною ходою з Волині до Почаївської лаври

Парафіяни УПЦ МП вирушили хресною ходою з Волині до Почаївської лаври
На Волині парафіяни УПЦ МП вирушили хресною дорогою до Почаївської лаври, яку нещодавно Державна служба з етнополітики та свободи совісті визнала афілійованою з Російською православною церквою.

Відео хресної ходи поширив у Фейсбуці ветеран російсько-української війни, історик Віктор Пермяков, передає Укрінформ.



"Відео зроблене сьогодні в с. Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільську область", - написав Пермяков.

Укрінформ звернувся до місцевої влади та правоохоронних органів із запитом щодо законності проведення цього масового заходу та очікує на відповідь.


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Теги: хресна хода, УПЦ МП
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